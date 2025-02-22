الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم السبت 22-2-2025 فى البنوك الرئيسية

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سعر الريال القطرى اليوم السبت 22-2-2025 فى البنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

السبت، 22 فبراير 2025 01:49 م

ينشر الخليج 365  تغطية لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم السبت  لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.86جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.94جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.94جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.93جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
 

12.82جنيه للشراء.

13.94جنيه للبيع.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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