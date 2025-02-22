شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب والمعادن تؤكد: لا يوجد ذهب فى مصر بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن جميع المشغولات الذهبية المتداولة في الأسواق المصرية تخضع لرسوم تصنيع "مصنعية"، وكذلك السبائك الذهبية والعملات الذهبية، مشيرًا إلى أن تكاليف التصنيع تُضاف إلى سعر الذهب الخام، مما يعني أن المستهلكين يدفعون قيمة المصنعية على أي منتج ذهبي يتم شراؤه.

وأشار واصف إلى أن "المصنعية" تشمل تكاليف العمالة والتصميم والصياغة، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية الأخرى التي تدفعها المصانع و ورش التصنيع، وأكد أن هذه الرسوم تُطبق على جميع أنواع المشغولات الذهبية، سواء كانت حلياً أو سبائك أو عملات ذهبية، وذلك بسبب العمليات الفنية التي تمر بها لتصبح جاهزة للتداول في الأسواق.

وأضاف رئيس شعبة الذهب: "لا يوجد ذهب في مصر يُباع بدون مصنعية، حتى السبائك الذهبية التي يعتبرها البعض مجرد كتل ذهبية، تخضع لعمليات تصنيع وتشكيل تزيد من قيمتها"، وأوضح أن هذه العمليات تشمل صهر الذهب وتنقيته وصبه في قوالب خاصة، مما يبرر إضافة رسوم التصنيع.

وحول تكلفة المصنعية، أوضح "واصف"، أن قيمتها تختلف حسب نوع المنتج ودرجة تعقيد التصميم، حيث تكون أعلى في المشغولات الذهبية المزخرفة والأكثر تفصيلاً، بينما تكون أقل في السبائك والعملات الذهبية.

وأكد، أن هذه الممارسات تتم وفقاً للمعايير الدولية، وأنها تُعتبر جزءاً طبيعياً من تجارة الذهب في جميع أنحاء العالم، كما طمأن المستهلكين بأن تصنيع الذهب في مصر يخضع لرقابة دقيقة من الجهات المعنية، بما يضمن شفافية التعاملات وحماية حقوق المشترين.