شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة البترول يبحث خطط التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية للإنتاج اجتماعًا مثمرًا مع المهندس كامل الصاوي، رئيس شركة United Energy Egypt، لبحث سبل التعاون المشترك في جميع مجالات استكشاف وإنتاج البترول، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما تطرق اللقاء إلى خطط الشركة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مناطق امتياز الشركة المختلفة، بما يتماشى مع جهود مصر في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

‎وخلال الاجتماع، هنَّأ المهندس إيهاب رجائي شركة United Energy Egyptعلى استحواذها على شركة أبكس، معربًا عن تطلعه إلى تسريع عمليات الحفر واستعادة معدلات الإنتاج من الحقول المستحوذ عليها، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

كما أعرب المهندس إيهاب رجائي عن تقديره للعلاقات المتميزة مع United Energy Egypt، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم قطاع الطاقة المصري، لا سيما في مجالات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب تعزيز مشروعات الطاقة المستدامة.

وشدد على ضرورة تبادل الخبرات واعتماد أحدث التقنيات لضمان أعلى معايير الجودة وتحقيق كفاءة التشغيل، بما يلبي احتياجات السوق المحلي.

‎واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المشروعات المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار تسهم في تعزيز مصادر أمن الطاقة المختلف وتحقيق قيمة مضافة للقطاع، بما يدعم التنمية المستدامة ويواكب المتغيرات العالمية في مجال الطاقة.