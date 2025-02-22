شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت 22-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالسبت، 22 فبراير 2025 01:25 م
استقر سعر الجنيه الإسترليني منتصف تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى اليوم السبت 22-2-2025، على تباين، مسجلا فى البنك المركزي 63.67 جنيه للشراء، و63.85 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.53 جنيه للشراء، 63.86 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
63.67 جنيه للشراء.
63.85 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.53 جنيه للشراء.
63.86 جنيه للبيع.
63.53 جنيه للشراء.
63.86 جنيه للبيع
63.53 جنيه للشراء.
63.86 جنيه للبيع.
63.55 جنيه للشراء.
64 جنيه للبيع
63.56 جنيه للشراء.
63.89 جنيه للبيع
63.63 جنيه للشراء
63.86 جنيه للبيع
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