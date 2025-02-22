شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت 22-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الجنيه الإسترليني منتصف تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى اليوم السبت 22-2-2025، على تباين، مسجلا فى البنك المركزي 63.67 جنيه للشراء، و63.85 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.53 جنيه للشراء، 63.86 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.67 جنيه للشراء.

63.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.53 جنيه للشراء.

63.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

63.53 جنيه للشراء.

63.86 جنيه للبيع



سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

63.53 جنيه للشراء.

63.86 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

63.55 جنيه للشراء.

64 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

63.56 جنيه للشراء.

63.89 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.63 جنيه للشراء

63.86 جنيه للبيع



