شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: توافر معروض ضخم من الفراخ البيضاء استعدادًا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، عن توافر معروض ضخم من الدواجن في الأسواق المصرية، بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان المبارك لعام 2025، وأكد أن هذه الزيادة في المعروض تأتي نتيجة لجهود مكثفة من المربين والمنتجين، مدعومة بخطط استراتيجية لضمان استقرار الأسواق وتلبية الطلب المتوقع خلال الشهر الكريم.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة، أن إنتاجية الفراخ البيضاء شهدت زيادة ملحوظة، مما ساهم في استقرار الأسعار، حيث انخفضت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة من 92 جنيهاً إلى 88 جنيهاً، بينما سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء 70 جنيهاً، والفراخ الساسو 97 جنيهاً.

وأشار إلى أن هذه التغيرات تعكس توازناً في السوق، بفضل زيادة المعروض الذي أدى إلى انخفاض طفيف في الأسعار، وهو ما يعتبر خبراً إيجابياً للمستهلكين.

وأشاد رئيس شعبة الدواجن بالدعم الحكومي الكبير الذي يتلقاه قطاع الدواجن، مؤكداً أن الحكومة وفرت الأعلاف الحيوانية بأسعار ملائمة، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لتحسين البنية التحتية للمزارع وزيادة الإنتاجية.

وقال: "الدعم الحكومي كان عاملاً رئيسياً في تحقيق هذا الاستقرار، حيث ساعد المربين على تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية".

وأضاف السيد، أن الأعلاف الحيوانية متوفرة بكميات كافية، مما يضمن استمرارية الإنتاج دون أي عوائق، وأن هذا التوافر ساهم في الحفاظ على استقرار تكاليف الإنتاج، مما انعكس إيجاباً على أسعار البيع النهائية للمستهلكين.

وطمأن سامح السيد المواطنين بأن الأسواق ستشهد توافراً كبيراً للدواجن بأسعار مناسبة طوال شهر رمضان، وأن جميع الأطراف تعمل بشكل متكامل لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات. وقال: "نحن على أتم الاستعداد لتلبية الطلب المتزايد خلال الشهر الكريم، وسنواصل العمل مع الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار السوق وحماية مصالح جميع الأطراف".

يذكر أن سوق الدواجن في مصر يشهد نمواً مطرداً في الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة، بفضل التطور التكنولوجي في نظم التربية وزيادة الاستثمارات في القطاع، مما يجعلها واحدة من أهم الصناعات الغذائية في البلاد.