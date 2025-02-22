شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: برامج حفر جديدة لتحقيق مستهدفات مصر الإنتاجية من الغاز والان مع تفاصيل الخبر

على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025، عقد المهندس إيهاب رجائي، وكيل اول وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لشؤون الانتاج، اجتماعًا مثمرًا مع راندي نيلي الرئيس التنفيذي لشركة كابريكورن إنرجي البريطانية والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر، خاصة في مناطق امتياز الشركة بالصحراء الغربية، حيث تم مناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لزيادة الإنتاج من الأصول التشغيلية للشركة، و التي تشمل مناطق امتيازها مع شركة كايرون

خلال لقائه مع وفد شركة كابريكورن، أكد المهندس رجائي أهمية استمرار تطوير الحقول الحالية وتنفيذ برامج حفر جديدة بما يسهم في تحقيق مستهدفات مصر الإنتاجية من الزيت والغاز، كما اكد على أهمية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مناطق امتياز الشركة لتقليل الاعتماد على الديزل وخفض استهلاكه.

من جانبه، أعرب رئيس شركة كابريكورن إنرجي عن التزام الشركة بتوسيع استثماراتها في السوق المصري. كما أكد حرص كابريكورن على الالتزام بمبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على تطوير حلول مستدامة في عملياتها التشغيلية تماشيًا مع الأهداف البيئية المشتركة.

وفي ختام المباحثات، شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بما يدعم جهود مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مع تعزيز فرص الاستكشاف في مناطق الامتياز القائمة واستغلال الإمكانيات المتاحة لزيادة الإنتاج، أو دراسة اي امكانية للمناطق التى يتم طرحها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والانتاج والفرص المستقبلية.