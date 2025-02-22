شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم عيار 21 يرتفع 1.35% ويسجل 4140 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى عودة سعر صرف الدولار مقبل الجنيه إلى الارتفاع من جديد في البنوك الرسمية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 4140 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن ارتفع خلال تداولات الأمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 4140 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4125 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4731 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4140 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3549 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2760 جنيهاً

الجنيه الذهب 33120 جنيهاً.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنسبة 1.35% ليغلق تداولات الأسبوع عند 4140 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 4085 جنيه للجرام، وكان قد سجل اعلى مستوى خلال الأسبوع عند 4175 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

يقترب سعر الذهب المحلي أكثر من أعلى مستوى سجله العام الماضي عند 4200 جنيه للجرام، حيث يستمر الزخم الصاعد في دعم السعر لمزيد من الصعود، ولكن يبقى هناك ترقب لوقت انتهاء هذا الزخم وبدء السعر في التراجع بسبب التصحيح والذي لن يغير من الاتجاه العام الصاعد للذهب.

يظل السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب المحلي هو حركة الصعود القوية في سعر الذهب العالمي وتسجيله أعلى مستوى تاريخي، حيث يعتمد الذهب المحلي في تسعيره حالياً على سعر الذهب العالمي بشكل رئيسي في ظل استقرار تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.