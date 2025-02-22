شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مؤتمر إيجبس فرصة لبناء جسور التعاون لإطلاق كل الإمكانات والان مع تفاصيل الخبر

سلم المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، جوائز مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 للشركات والأفراد فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتميز العمليات ومراقبة الانبعاثات والمحترفين الشباب فى الطاقة.

وفى كلمته خلال الاحتفال، أكد بدوى، أن مؤتمر إيجبس يعد فرصة لبناء جسور التعاون والشراكة لإطلاق كل الإمكانات والطاقات الإبداعية، مشيراً إلى أن العنصر البشرى هو مفتاح تحقيق النجاحات.

فيما أكد جون أرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل للبحث والاستكشاف فى كلمته أن مؤتمر إيجبس أصبح منصة عالمية للطاقة، وأن تواجد العديد من الشركات العالمية فى مكان واحد يعد فرصة كبيرة لأداء الأعمال وإجراء المباحثات، مشيراً إلى أن شركة اكسون موبيل تركز على عملياتها فى مصر وقبرص وتسعى لتحقيق اكتشافات ضخمة.

وفازت شركة بى بى بجائزة التميز فى العمليات عن مشروعها الإبداعى فى إنتاج الغاز والمتكثفات بحقولها فى مصر، فيما فازت شركة عمرو لايف ساينس مصر بجائزة أفضل مشروع للسلامة والصحة المهنية عن مشروعها لخفض انبعاثات الغاز وإنتاج الجرافين، كما فازت شركة بتروبل بجائزة أفضل مشروع رائد عن مشروعها لمراقبة الانبعاثات الهاربة والتحكم بها، وفازت ملك مانى بشركة توتال إنرجيز بجائزة المحترفين الشباب فى الطاقة.