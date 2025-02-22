شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تبحث تعزيز الإنتاج وتوسيع نطاق التعاون مع Apache فى مناطق امتيازها والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الإنتاج، اجتماعًا مع جريج ماكدانيال نائب رئيس شركة أباتشي العالمية ومديرها العام في مصر، لبحث سبل تعزيز الإنتاج وتوسيع نطاق التعاون في مناطق الامتياز التابعة للشركة في مصر، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجبس ٢٠٢٥.

وخلال اللقاء تم بحث اليات عمل الشركة المقترحة لزيادة معدلات الإنتاج في مناطق انتاجها والخطوط العريضة لخطة العمل المقترحة، مشيرين إلى التاكيد على قدرات الشركة المختلفة لتقديم أحدث الحلول والتقنيات لرفع كفاءة العمليات وتحسين معدلات الإنتاج.

من جانبه، أكد المهندس إيهاب رجائي على أهمية تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتعظيم العائدات وضمان استدامة الإنتاج. كما شدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين Apache وقطاع البترول المصري لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

كما وجه رجائي تهنئة لشركة أباتشي على نجاح وضع البئر شمال مات 3 علي الانتاج خلال الفترة السابقة، وأنه كان ثمار تعاون وثيق وحث الشركة علي سرعة تنمية المنطقة لرفع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي منها في أقرب وقت، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاحات في مشاريعهم المستقبلية.

وفي ختام المباحثات، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق ووضع خطة عمل واضحة خلال الفترة المقبلة وبما يتناسب مع احتياجات قطاع البترول المصري وأهدافه الإنتاجية.