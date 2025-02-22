شكرا لقرائتكم خبر عن "أفاتار ذكي" ممثلا رقميا تفاعليا لوزارة البترول مدعوما بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس خالد صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بوزارة البترول والثروة المعدنية، عن أحدث ابتكارات الوزارة الرقمية "الأفاتار الذكي" حيث يُعد الأفاتار الذكي ممثلًا رقميًا تفاعليًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى إثراء تجربة الزوار بمعرض ومؤتمر ايحبس2025 من خلال تقديم معلومات دقيقة وآنية حول مختلف جوانب صناعة النفط والغاز.

يتميز الأفاتار الذكي بقدرته على التكامل السلس مع قواعد البيانات المركزية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، مما يتيح له تقديم رؤى لحظية حول موضوعات رئيسية في القطاع، بما في ذلك عمليات البترول والغاز، بيانات الاستكشاف، مشروعات البنية التحتية، مبادرات الاستدامة، ومشروعات التحول الرقمي.

وخلال العرض التفاعلي، أتيحت للزوار فرصة التفاعل المباشر مع الأفاتار الذكي وطرح أسئلتهم حول أحدث المستجدات في الصناعة. وقدمت التقنية استجابات سريعة ومدعومة بالبيانات الموثوقة، مما عزز من مستوى التفاعل وتبادل المعرفة داخل جناح الوزارة.

وفي تصريحه حول الابتكار الجديد، أكد المهندس خالد صلاح الدين أن الأفاتار الذكي يجسد التزام الوزارة بتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أداء القطاع ودعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة. وقال: "الأفاتار الذكي ليس مجرد أداة تفاعلية للمعرض، بل هو جزء من رؤيتنا لقيادة التحول الرقمي في صناعة الطاقة. نسعى من خلاله إلى تقديم حلول مبتكرة تُسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الاستدامة."

يأتي هذا الابتكار ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية المستمرة لعرض أحدث الحلول التقنية التي تدعم التحول الرقمي في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية الرامية إلى تحسين الأداء التشغيلي، خفض الانبعاثات، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.