الاقتصاد

المركزي الروسي يواصل تخفيض أسعار العملات الرئيسية أمام الروبل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري، حيث خفّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 34 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 88.1676 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفّض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 47 كوبيكًا، ليبلغ 92.0152 روبلًا. بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيكات، ليصل إلى 12043 روبلًا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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