الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني يسجل 63.85 جنيه للبيع اليوم السبت 22-2-2025

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  • سعر الجنيه الإسترليني يسجل 63.85 جنيه للبيع اليوم السبت 22-2-2025 1/2
  • سعر الجنيه الإسترليني يسجل 63.85 جنيه للبيع اليوم السبت 22-2-2025 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

السبت، 22 فبراير 2025 09:30 ص

استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت 22-2-2025، في البنوك العاملة بالسوق المصري، وسجل سعر الاسترليني فى البنك المركزي 63.67 جنيه للشراء، و63.85 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.53 جنيه للشراء، 63.86 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
 

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سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
 

63.67 جنيه للشراء.

63.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
 

63.53 جنيه للشراء.


63.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
 

63.53 جنيه للشراء.

63.86 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

63.53 جنيه للشراء.


63.86 جنيه للبيع.
 

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سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

63.55  جنيه للشراء.


64 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

63.56 جنيه للشراء.


63.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.63 جنيه للشراء.

63.86 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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