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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني يسجل 63.85 جنيه للبيع اليوم السبت 22-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالسبت، 22 فبراير 2025 09:30 ص
استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت 22-2-2025، في البنوك العاملة بالسوق المصري، وسجل سعر الاسترليني فى البنك المركزي 63.67 جنيه للشراء، و63.85 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.53 جنيه للشراء، 63.86 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
63.67 جنيه للشراء.
63.85 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.53 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
63.86 جنيه للبيع.
63.53 جنيه للشراء.
63.86 جنيه للبيع.
63.53 جنيه للشراء.
63.86 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
63.55 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
64 جنيهًا للبيع.
63.56 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
63.89 جنيه للبيع.
63.63 جنيه للشراء.
63.86 جنيه للبيع.
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