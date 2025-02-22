شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد اجتماع البنك المركزى المقبل لبحث أسعار الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد البنك المركزى المصرى ثانى اجتماعاته لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عبر لجنة السياسة النقدية وذلك يوم 17 أبريل 2025.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

وتشير توقعات الخبراء والمراقبين إلى بداية خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع وهو ما يعطى فرصة لتنشيط الاقتصاد والاستثمار عبر خفض تكلفة الإقراض والتمويل للشركات والقطاع الخاص.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.