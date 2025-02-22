شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات الصينية تستحوذ على 40% من المبيعات داخل مصر الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

استطاعت السيارات الصينية في مصر، أن تستحوذ علي شريحة كبيرة من مبيعات سوق السيارات المصري، ومن المتوقع أن تتخطي حاجز 40% خلال العام الجاري 2025، خاصة مع تنوع الموديلات المقدمة محليا .

وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " أن مبيعات " السيارات الصينية " قد ارتفعت بنسبة 33.6 % خلال الفترة من يناير وحتى شهر نوفمبر الماضي 2024، حيث سجلت نحو 23,325 سيارة مقارنة بنحو 17,456 سيارة تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2023 .

ووفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، تواصل السيارة الاقتصادية "بي واي دي F3" المجمعة محليًا، تصدرها لقائمة السيارات الصينية المنشأ الأكثر مبيعًا بالسوق المصري، حيث سجلت نحو 4,088 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024.

واحتلت العلامة " شيري " المجمعة محليًا المراكز التالية، حيث جاءت "تيجو 7" الـ SUV-C في المركز الثاني بعد تسجيل نحو 2,981 سيارة، فيما احتلت السيارة الاقتصادية "أريزو 5" المركز الثالث بعد أن بلغت مبيعاتها 2,231 سيارة، بينما سجلت "تيجو 4 برو" التي تنتمي لفئة الـSUV-C ما يصل إلى 2,085 سيارة لتحتل المركز الرابع، فيما تأتي "تيجو 8" في المركز الخامس بمبيعات بلغت 2,044 سيارة.

وفي المركز السادس تظهر الكروس أوفر SUV-B "إم جي ZS" حيث بلغت مبيعاتها نحو 1,593 سيارة ويليها شقيقتها "إم جي 5" في المركز السابع بإجمالي مبيعات 1,199 سيارة وذلك خلال الفترة منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر الماضي.

وفي المركز الثامن تظهر سيارة جيلي أبو غالي "GX3 PRO" بعد أن سجلت نحو 1,088 سيارة، ويليها في المركز التاسع "إم جي RX5" بع تسجيل نحو 1,058 سيارة، وتختتم القائمة بالسيارة "شيري تيجو 3" بعد تحقيقها مبيعات تقدر بـ 685 سيارة خلال 11 شهر.

يذكر أن الاقبال من المصريين على السيارات الصينية بسبب اختلاف فكر المصريين حول هذه السيارات بعد تثبيت قواعدها بالسوق المحلي, ولم تعد مجرد سيارة رخيصة بل توفر وسائل أمان عالية وجودة وسعر مناسب يجعلها أفضل من غيرها.