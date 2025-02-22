شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يبدأ شراء أسهم "حديد عز" من المساهمين لشطب الشركة من البورصة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ رجل الأعمال أحمد عز، اليوم الأحد، شراء أسهم المتضررين من شطب شركته حديد عز من البورصة المصرية بسعر 138.15 جنيه للسهم، وذلك حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 6 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تفتح البورصة، سوق الصفقات الخاصة (OPR) لعرض الأسهم غير الراغبين في الاستمرار بسهم شركة حديد عز بعد الشطب الاختياري، على أن يتم تنفيذ الشراء قبل نهاية جلسة تدول يوم الخميس الموافق 27 فبراير، وذلك لأوامر البيع المسجلة بسوق الـ (OPR) من بداية فترة تسجيل الأوامر وحتى الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم، فيما يتم سيتم تنفيذ الشراء قبل نهاية جلسة تدول يوم الخميس الموافق 6 مارس، وذلك لأوامر البيع المسجلة بسوق الـ (OPR) حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم ذاته.

وألزمت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

ويمول "عز" شراء أسهم المساهمين من خلال قرض بقيمة 300 مليون دولار، وكذلك مبلغ نقدي لاستكمال تمويل قيمة أسهم المتضررين من الشطب المستهدفة خلال حساب الشطب، وفي حالة رغبة مساهمين بالاحتفاظ بالأسهم، سوف يتم التعامل على أسهم الشركة من خلال البورصة عن طريق سوق خارج المقصورة.

وتعد شركة حديد عز، من أكبر 20 شركة مقيدة بالبورصة المصرية من حيث القيمة السوقية، والتي تقترب من 60 مليار جنيه، كما تعتبر ثاني أكبر شركة من حيث الوزن النسبي بقطاع الموارد الأساسية، وتمتلك الشركة طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لحديد عز 2.7 مليار جنيه موزعة على عدد 542.3 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.

ويملك رجل الأعمال أحمد عز، بشكل مباشر ومن خلال شهادات الإيداع الدولية، حصة 66.56%، فيما تمتلك الأطراف المرتبطة به نسبة 1.8% من أسهم الشركة، ويملك مساهمون آخرون 31.69%.