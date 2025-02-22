شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة أبرزها عمومية بنك فيصل لانضمام وزير الاتصالات لمجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 9 أحداث جوهرية خلال ثالث أسبوع في شهر فبراير، أبرزها انعقاد الجمعية العامة العادية لشركات عبور لاند للصناعات الغذائية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وبنك فيصل الإسلامي المصري، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، كما توزع شركتا الشمس للإسكان والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أرباحًا نقدية على المساهمين، وتعلن المصرية للاتصالات نتائج أعمالها.

تبدأ أحداث البورصة، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركتي عبور لاند للصناعات الغذائية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وتنظر الأولى التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة ومراقب الحسابات والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وكذلك الموافقة على مشروع توزيعات الأرباح المقترح من قبل مجلس الإدارة، وعرض تقريري الحوكمة ومراقب الحسابات عليه، وإخلاء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالها، واعتماد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما تنظر الجمعية تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتبرع بما لا يزيد عن مبلغ 500 ألف جنيه.

وتنظر الجمعية العامة العادية للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وكذلك الموافقة على مشروع توزيعات الأرباح المقترح من قبل مجلس الإدارة،، وإخلاء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالها، واعتماد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما تنظر الجمعية تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتبرع بما لا يزيد عن مبلغ ألف جنيه، وتجديد انتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة تنتهي في 31 ديسمبر 2027.

ويوم الثلاثاء 25 فبراير، تنظر المحكمة، الدعوى القضائية رقم 41 لسنة 18 ق، والمقامة من المساهم حسام الدين عبدالغني والمجموعة المرتبطة به، ضد الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، للمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية للشركة في يوليو الماضي، لوجود مخالفات أهدرت حقوق المساهمين، والتي يساهم فيها المال العام بنسبة 20% تقريبًا.

ويختتم الأسبوع، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركات بنك فيصل الإسلامي المصري، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وتنظر الأولى التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالها، واعتماد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

كما تنظر جمعية بنك فيصل الإسلامي، تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتصديق على تعيين الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عضوًا (غير تنفيذي-مستقل) بمجلس إدارة البنك لدورة (2023/2026)، والتصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام 2024 والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال العام المالي 2025، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بتوزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المحتجزة.

فيما تنظر الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، تعديل المادة 54 لتصبح بعد التعديل تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر (يوليو) من كل سنة وتنتهي في آخر شهر (يونيو)، وتنظر الجمعية العامة غير العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، زيادة رأس المال المصدر من 103.8 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه بزيادة قدرها 96.2 مليون جنيه عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالزيادة مع إعمال تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي، وتعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة.

وفي نفس اليوم توزع شركتا شركتا الشمس للإسكان والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أرباحًا نقدية على المساهمين، إذ توزع الأولى القسط الثاني من الكوبون النقدي بقيمة 0.075 جنيه، وتوزع الشركة الثانية القسط الثالث بقيمة 2.5 جنيه، وتعلن الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمالها عن عام 2024.