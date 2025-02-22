شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات “مهرجان البن الثاني” في رجال ألمع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، دشّن محافظ رجال ألمع الحسن بن عبدالخالق الحفظي مساء اليوم، فعاليات “مهرجان البن السعودي الثاني” في محافظة رجال ألمع، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركة.

ويهدف المهرجان، الذي يستمر 4 أيام، بتنظيم من الجمعية التعاونية للبن برجال ألمع وإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، إلى تسويق منتجات القهوة السعودية المميزة، التي تُعد إرثًا وطنيًا يعكس كرم الضيافة العربية الأصيلة لدى الشعب السعودي، ويضم أكثر من 45 ركنًا لعرض منتجات البن، بمشاركة منتجين محليين وعدد من الإدارات الحكومية والشركات المتخصصة.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض المتنوعة وورش العمل الخاصة بالقهوة، والمسابقات اليومية والأمسيات الثقافية التراثية والجلسات الحوارية، مع تسويق وعرض منتجات المزارعين لأجود محاصيل البُن السعودي التي تُنْتَج في رجال ألمع عبر 286 مزرعة بن تحتوي على 63328 شجرة مثمرة، تنتج نحو 40216 كيلو بُن سنويًا.

وأكد مدير عام الفرع في كلمته خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، أهمية المهرجان في تعزيز قطاع زراعة البن ودعم المزارعين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يعد جزءًا من الهوية الثقافية والاقتصادية للمنطقة.

مشيرًا إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تحرص على تعزيز الميز النسبية لكل منطقة ودعمها ودعم العاملين بها حتى تصبح قيمًا تنافسية يمكن الاعتماد عليها اقتصاديًا وثقافيًا، ومن ذلك قطاع البن في مناطق حزام البن في المملكة عبر 15 محافظة تتوزع بين مناطق عسير وجازان والباحة.

وتقدم الوزارة العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات لدعم قطاع البن وتشجيع المزارعين، كما تقدم الدعم والإعانات المالية الغير مستردة لمنتجي البن عبر برنامج التنمية الريفية المستدامة.

من جانبه، أوضح مدير الزراعة بالشركة السعودية للقهوة محمد سوادي خلال كلمته، دور الشركة في دعم زراعة البن، مبينًا أنه جرى دعم الجمعيات التعاونية بأكثر من 300 ألف شتلة بن، تعمل على تحقيق هدفها بزراعة 5 ملايين شجرة بن في المملكة بحلول عام 2030م، لافتًا الانتباه إلى أن الشركة وزعت حتى الآن 550 ألف شتلة، وأطلقت مسابقة “محصول التميز” لتشجيع المزارعين على عرض منتجاتهم في الأسواق المحلية والعالمية.

بدوره، أكد ممثل الجمعيات التعاونية في المملكة علي الحياني، أهمية المهرجان في تعزيز التعاون بين المزارعين والجهات الداعمة، لافتًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في زيادة الوعي بجودة منتجات البن السعودي وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

وتضمن الحفل عرض فيلمًا تعريفيًا عن تاريخ زراعة البن في رجال ألمع، تلاها قصيدة شعرية وأوبريت شعبي بمشاركة فرق فنية شعبية، مما أضفى طابعًا تراثيًا على الفعالية يُذكر أن مهرجان البن الثاني في رجال ألمع يشارك فيه أكثر من 30 مُزارعًا، إلى جانب الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية والجمعيات الأهلية، حيث يعد المهرجان ملتقى لكل مزارعي البُن في منطقة عسير؛ ويهدف إلى تعزيز مكانة البن السعودي كمنتج وطني متميز، ودعم المزارعين في تطوير مهاراتهم وتسويق منتجاتهم، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات الزراعية الواعدة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات، وتعريف زوار المهرجان بالميز النسبية لمحافظة رجال ألمع ومنطقة عسير من ثروات زراعية وطبيعية

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