مركز “وقاء” يعرّف زوار مهرجان تمور الجوف ببرامج لتعزيز الصحة النباتية والحيوانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - يشارك فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة الجوف بجناح في فعاليات مهرجان التمور النسخة الحادية عشرة 2025م بمحافظة دومة الجندل.

ويتعرّف زوار الجناح على أدوار المركز في تعزيز الصحة النباتية والحيوانية والحد من مخاطر الآفات والأمراض، كما يقدم الجناح مطويات توعوية وتثقيفية للزوار، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات، واستعراض أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء ومكافحة نواقل الأمراض،و بلغ عدد النخيل المفحوص بمنطقة الجوف أكثر من 3.4 مليون نخلة، فيما بلغت نسبة الاصابة بالمنطقة: 0.23%، وبلغ عدد المزارع المشمولة بخدمات الفحص 3611 مزرعة، وقدم المركز 185 دورة تدريبية للمستفيدين.

وتشمل جهود المركز في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية والوقاية منها العمل على تطوير منظومة ‎الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية وتدريب أكثر من 200 مراقب للصحة الحيوانية في جميع مناطق ‎المملكة لحماية ‎الثروة الحيوانية من مخاطر الأمراض الحيوانية الوبائية.

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