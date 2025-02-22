الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية يستعرض آفاق اقتصاد الفضاء في قمة الأولوية بميامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شارك معالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، في قمة الأولوية التي تعقد في مدينة ميامي الأمريكية بتنظيم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تحت عنوان “الاستثمار بهدف”؛ وهي قمة عالمية تجمع نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء لمناقشة التحولات الاقتصادية الكبرى والفرص الاستثمارية المستقبلية .

وسلّط معاليه الضوء خلال مشاركته في القمة على أهمية اقتصاد الفضاء في تشكيل مستقبل التنمية العالمية واستشراف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الواعد، مشيرًا إلى دوره المتنامي في تحفيز الابتكار وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وجاءت مشاركة معالي التميمي ضمن جلسة حوارية بعنوان “الحدود القادمة: هل يمكن لاقتصاد الفضاء أن يعيد تشكيل مستقبلنا؟” والتي شهدت مشاركة رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكسيوم سبيس كام غفاريان، ورئيسة ومديرة العمليات في شركة سبيس إكس غوين شوتويل، حيث تناولت الجلسة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الفضاء، والدور المتنامي للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية في هذا المجال.

وتواصل وكالة الفضاء السعودية جهودها لتعزيز التعاون الدولي في قطاع الفضاء، واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم البحث والتطوير، وتبني الابتكارات التقنية التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة في هذا القطاع على المستوى العالمي.

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