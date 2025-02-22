شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 22-2-2025 في السعودية.. عيار 21 بـ308.5 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

أسعار الذهب في السعودية

عيار 24 سجل 352.75 ريال

عيار 22 سجل 323.25 ريال

عيار 21 سجل 308.50 ريال

عيار 18 سجل 264.50 ريال

عيار 14 سجل 205.75 ريال

عيار 12 سجل 176.25 ريال

الاونصة 10970.25 ريال

الجنيه الذهب 2469 ريالا

الأونصة بالدولار 2930.73 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.