شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع باستثناء هبوط "التعليم" وحيدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالسبت، 22 فبراير 2025 04:00 ص
ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 6.9%، أعقبه قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.7%، 5.1%، على التوالي، يليهما قطاعا مواد البناء، والعقارات بنسبة 4.9%، 4.5%، على التوالي.
وقفزت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.7%، 3.5%، 3.4%، على الترتيب، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.4%، وزاد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، ونما قطاع البنوك بنسبة 2%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.6%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية وحيدًا بنسبة 1.5%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 30914.72 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 8614.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 11875.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 38450.85 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 10040.97 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 59.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.266 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.221 تريليون جنيه إلى 1.262 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 391.6 مليار جنيه إلى 401.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%.
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