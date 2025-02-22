شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع باستثناء هبوط "التعليم" وحيدًا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 6.9%، أعقبه قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.7%، 5.1%، على التوالي، يليهما قطاعا مواد البناء، والعقارات بنسبة 4.9%، 4.5%، على التوالي.

وقفزت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.7%، 3.5%، 3.4%، على الترتيب، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.4%، وزاد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، ونما قطاع البنوك بنسبة 2%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.6%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية وحيدًا بنسبة 1.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 30914.72 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 8614.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 11875.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 38450.85 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 10040.97 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 59.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.266 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.221 تريليون جنيه إلى 1.262 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 391.6 مليار جنيه إلى 401.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%.