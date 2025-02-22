الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2025 أمام الجنيه

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  • آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2025 أمام الجنيه 1/3
  • آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2025 أمام الجنيه 2/3
  • آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2025 أمام الجنيه 3/3

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القاهرة - سامية سيد - تشهد تعاملات سعر صرف الدولار تطورات ملحوظة بالبنوك المصرية، وينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 50.53 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى  50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.51 جنيه للشراء و50.61 للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك كالآتى:
  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

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الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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