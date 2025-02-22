آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2025 أمام الجنيه

القاهرة - سامية سيد - تشهد تعاملات سعر صرف الدولار تطورات ملحوظة بالبنوك المصرية، وينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 50.53 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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