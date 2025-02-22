الصندوق السعودي للتنمية يختتم مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام 2025 كشريك تنموي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختتم الصندوق السعودي للتنمية مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام 2025، كشريك تنموي.

وقدّم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد بن فهد الحارثي، درع التكريم إلى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، تقديرًا لجهود الصندوق في شراكته للمنتدى، وما أسهم فيه من أعمال اتصالية، إضافةً إلى جهوده الفعالة في تعزيز الإعلام التنموي لتحقيق مساهمة مجتمعية مميزة.

واستعرض الصندوق خلال مشاركته جناحًا تعريفيًا تفاعليًا تضمّن الإسهامات والقصص التنموية في المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها في مختلف الدول النامية حول العالم، حيث حظي الجناح بزيارة عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين والزوار والإعلاميين والمؤثرين من المملكة ودول العالم، الذين اطّلعوا على مسيرة الصندوق الممتدة لخمسين عامًا في التنمية الدولية.

وفي إطار المشاركة، شارك نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، المهندس فيصل القحطاني، في جلسة حوارية نظمها الصندوق بعنوان “دور الإعلام التنموي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة: هل نحن على الطريق الصحيح”، والتي ركزت على دور الإعلام التنموي في تسليط الضوء على الجهود التنموية، وتعزيز الوعي والثقافة بالقضايا الإنسانية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما شاركت مدير عام الإدارة العامة للتواصل المؤسسي في الصندوق السعودي للتنمية، رنده الهذلي، في إدارة جلسة حوارية نظمها الصندوق بعنوان “الاتصال من أجل التنمية: تعزيز المشاركة وصناعة الأثر”، حيث استعرضت الجلسة مفهوم الاتصال من أجل التنمية والتكامل مع الإعلام التقليدي، إضافةً إلى الفرص الاتصالية والتحديات، وعمق تأثيرها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية نحو واقع ملموس إيجابي حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يمتلك سجلًا تاريخيًا حافلًا في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، حيث قدّم منذ عام 1975م التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، شملت مختلف القطاعات الحيوية، للإسهام في تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.

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