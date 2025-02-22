شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 83.7% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 16.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 33.7%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 5.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.5%.

وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.972 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.901 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.9%.

وجاء في المركز السادس شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، وأسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.946 مليار جنيه بنسبة 3.9%، وحل في المركز الثامن شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 1.930 مليار جنيه بنسبة 3.9%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، و1.3 مليار جنيه، بنسبة 3.6%، 2.7%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 30011.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 8609.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 11731.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 37223.75 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 9810.85 نقطة.