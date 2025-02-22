شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث معلن بالبنوك المصرية، وخاصة بنكى الأهلى ومصر. وتشهد تعاملات سعر صرف الدولار تطورات ملحوظة بالبنوك المصرية، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.53 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع . وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.51 جنيه للشراء و 50.61 للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وجاء سعر الدولار فى البنوك كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.50 جنيه للشراء. 50.60 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.51 جنيه للشراء. 50.61 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.50 جنيه للشراء. 50.60 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.54 جنيه للشراء. 50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.50 جنيه للشراء. 50.60 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز