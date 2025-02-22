شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية يبحث التعاون لاستخراج الليثيوم والمعادن الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة نحو تعزيز قطاع التعدين في مصر على هامش مؤتمر EGYPS 2025 بالقاهرة ، استقبل الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، كامل الخولي (Stratigic program manager) ونيكولاس لوجانسكاي من شركة SLB لمناقشة فرص التعاون في مجالات استخراج الليثيوم (Direct Lithium Extraction) و المعادن الحيوية. ودار النقاش حول أهمية استخراج الليثيوم والذي يعد من الأولويات في ظل التوجه العالمي نحو التحول للطاقة النظيفة.

كما عبر كامل الخولي، عن اهتمام الشركة العميق بفرص التعاون مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. و اشار نيكولاس لوجانسكاي لنتائج الشركة الرائدة في هذا المجال. حيث كشفت الشركة عن نجاحها في تطوير حل متكامل لإنتاج الليثيوم من خلال استخراج الليثيوم المباشر (DLE)، والذي يُنتجه بسرعة تفوق الطرق التقليدية. كما أظهرت النتائج التشغيلية استردادًا عاليه من الليثيوم من الاملاح. (Brine).



من جانبه، أكد الجيولوجي ياسر رمضان ان الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ترحب بالتعاون مع SLB خاصة في ظل ما تمتكله الشركة من خبرات وحلول مبتكرة للتقنيات المتعلقة باستخراج المعادن الحيوية مثل الليثيوم. كما اشار ان الهيئة تولى اهتماما كبيرا بدراسة امكانيات تواجدات الليثيوم في مصر.



كما انتهى اللقاء، باتفاق الطرفان على إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة SLB بالتعاون مع EGPC و Ganope ، وذلك لدراسة تواجدات الليثيوم في مصر .