شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. تراجع داو جونز وستاندرد آند بورز يسجل أسوأ انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأمريكية تراجعا حادا الجمعة، بعد أن أظهرت التقارير أن المخاوف بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي.وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 7ر1% اليوم الجمعة، في أسوأ أداء له منذ شهرين. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي أيضا بنسبة 7ر1% ، وسجل مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيابنسب 2ر2 %.وأشار تقرير إلى أن النشاط التجاري الأمريكي على وشك التوقف مع تراجع التفاؤل بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والسياسات المحتملة الأخرى من جانب واشنطن.كما جاءت التقارير عن معنويات المستهلكين ومبيعات المنازل أضعف من المتوقع. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 39ر104 نقطة أو 7ر1% إلى 13ر.6013.وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط بمقدار 63ر748 نقطة ، أو 7ر1% ، إلى 02ر43428 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 36ر438 نقطة ، أو 2ر2% ، إلى 01ر.19524.