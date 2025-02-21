شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. تنفيذ أعمال المرافق والطرق بـ"شمس الحكمة" والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 21-2-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها زيادة المشروعات الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 24/2025 لتصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، وإعلان وزارة الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق والكهرباء بالمنطقة البديلة "شمس الحكمة" لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك في إطار سرعة تنمية منطقة رأس الحكمة، ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وزيرة التخطيط: زيادة المشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالى الاستثمارات العامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالحفل الختامي للمرحلة الأولى من مبادرة العقول الخضراء؛ بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلين عن جميع المحافظات، والقائمين على المبادرة بالمعهد.



وأكدت أن إعداد الشباب لمستقبل أكثر استدامة، أصبح ضرورة مهمة، في ظل المخاطر التي تُشكلها التغيرات المناخية؛ مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، وذلك من خلال تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وزيادة المشروعات الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 24/2025 لتصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021.

وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ المرافق والطرق بالمنطقة البديلة "شمس الحكمة"

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق والكهرباء بالمنطقة البديلة "شمس الحكمة" لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك في إطار سرعة تنمية منطقة رأس الحكمة، ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، لسير العمل بعدد من المشروعات التنموية بإقليم الساحل الشمالي الغربي، حيث وجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد مع التأكيد على جودة التنفيذ لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

وفي هذا الإطار، أجرى المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال المرافق بالمنطقة البديلة "شمس الحكمة" من رصف الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، يرافقه المهندس محمد عبد السلام، نائب رئيس الجهاز، والمهندس بدوي السيد، مدير عام المساحة، والمهندس أمير حسن، معاون رئيس الجهاز.

البترول تتعاون مع شركة أجنبية لإعداد دراسات جدوى لمشاريع استرجاع غازات الشعلة

عقد الدكتور علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، لقاءً مع شركة أنتون، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2025).

استعرض بيتر باي، العضو المنتدب للشركة، مجالات عملها المتنوعة، والتي تشمل استخدام التقنيات الحديثة في إدارة حقول الإنتاج وزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى إمكانياتها في مجالات السلامة وخفض الانبعاثات وتوليد الطاقة المتجددة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إجراءات تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الشركة على هامش المؤتمر، والتي تشمل التعاون في بناء القدرات وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع استرجاع غازات الشعلة، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لها من خلال التطبيقات المختلفة، بالإضافة إلى توليد الطاقة المتجددة في تسهيلات شركات البترول والغاز.