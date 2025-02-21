شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر.. أرخص سبيكة وزن جرام واحد بكام؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب، ووصل سعر سبيكة الذهب وزن جرام واحد إلى 4900 جنيه مصري، وهو أقل سعر يتم تسجيله في الفترة الأخيرة بعد إضافة المصنعية.



هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل، منها تراجع الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن والبيع لجني الأرباح، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب في الأسواق الدولية إلي 2918 دولاراً للأونصة

الهبوط دائما يعد فرصة جيدة للمستهلكين الذين يرغبون في الشراء، خاصة مع اقتراب مواسم الأعياد والمناسبات الاجتماعية التي تشهد عادة زيادة في الطلب على الذهب."

الأسعار المحلية تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسعار العالمية للذهب، بالإضافة إلى عوامل محلية مثل سعر الدولار في السوق الموازي وحجم العرض والطلب .

ويُتوقع أن تشهد الأسواق المصرية مزيدًا من التقلبات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تطور الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.