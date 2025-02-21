شكرا لقرائتكم خبر عن البترول توقع مذكرة تفاهم مع تحالف دولى لإنشاء مشروع "التقاط الكربون" والان مع تفاصيل الخبر

وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول، مذكرة تفاهم مع تحالف مجموعة أمبيرو (الروسي، الإماراتي الإيطالي) الرائدة في مجال خفض الانبعاثات باستخدام دمج تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه في إنتاج الميثانول الأخضر، لاكتشاف المزيد من فرص تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات والبصمة الكربونية داخل تسهيلات الشركات البترولية التابعة، يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة المصرية العامة للبترول على مواكبة التحديات والمتغيرات العالمية وانطلاقًا من حرص قطاع البترول على تنفيذ المشروعات الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

ومن المقرر أن تنشئ الشركة مشروعا متكاملا لالتقاط انبعاثات الكربون الناتجة من أنشطة صناعة البترول والغاز بجميع أنواعها (غازات الشعلة /غازات مداخن / أفران ومداخن / Direct stream) بمرحلة التكرير والبتروكيماويات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة عالية (الميثانول الأخضر) وسيتم تغذية وحدة إنتاج الميثانول بمحطة الطاقة الشمسية التي سيتم إنشاؤها ضمن المرافق اللازمة لمشروع إنتاج الميثانول الأخضر كأحد أنواع الوقود النظيفة والمتجددة، وكذلك الاستفادة من شهادات الكربون بأنواعها المختلفة التي تعتبر أحد أهم مخرجات إنشاء وتشغيل هذا المشروع، والذي يعد أحد المشروعات الطموحة، ويمكن من المساهمة بشكل فعال في الإدارة البيئية العالمية والتنوع الاقتصادي و دعم الاقتصاد وبناء مستقبل مستدام .

وقع المذكرة المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، والشيخ عيسى محمد آل ثان، رئيس التحالف بحضور الدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذي للبيئة والسلامة والصحة المهنية، والمهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، ونائبة رئيس التحالف الروسية فيكتوريا زاجورنوفا، والشيخة سمية العميري، والمهندس معتز أسامة عضوى مجلس إدارة التحالف، ومن نيابات هيئة البترول الدكتورة مها الجمل من إدارة الصحة والسلامة، والمهندس محمد طلعت، والمهندس ياسر نجاتى من إدارة ترشيد الطاقة.

وأكد عبدالكريم، على تقديم كل أوجه الدعم للبدء في المشروع كمرحلة أولى في شركة القاهرة لتكرير البترول، وذلك لتقليل الحمل البيئي في المنطقة مما يساهم في تحسين جودة الهواء على أن يتم استكمال باقي المراحل لاحقًا في شركات التكرير.

ولتحقيق قيمة مضافة من الميثانول الأخضر، يتم استهداف إنتاج نحو 50 ألف طن سنويًا كحد أدنى في المراحل الأولية للمشروع يمكن زيادتها وذلك في إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر.