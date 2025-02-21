شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تتشاور مع اليونان لتنفيذ مشروعات التقاط الكربون وتخزينه والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، اجتماعًا مع الدكتور أريستوفانيس ستيفاتوس، المدير التنفيذي للشركة اليونانية لإدارة الهيدروكربونات وموارد الطاقة (HEREMA)، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التنسيق المشترك لبدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر واليونان.

يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وثيودوروس سكايلاكاكيس، وزير البيئة والطاقة اليوناني، خلال فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2025)، وذلك للتعاون في مجال التقاط الكربون وتخزينه أو استخدامه (CCUS) كأحد تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة ودعم الاقتصادات منخفضة الكربون.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين مصر واليونان في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصادات منخفضة الكربون، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة في مجال التقاط الكربون وتخزينه أو استخدامه (CCUS)، كما تم التأكيد على التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة شرق المتوسط، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية للقطاع.

من جانبه، أعرب الدكتور أريستوفانيس ستيفاتوس عن تطلع (HEREMA)، لمشاركة خبراتها في تنظيم وإدارة مشروعات التقاط الكربون وتخزينه في اليونان، حيث تعد الشركة الجهة المسؤولة عن تطوير موارد الطاقة هناك، بما يشمل استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات وإصدار التراخيص اللازمة لمشروعات (CCUS).

وتجدر الإشارة إلى أن نطاق أعمال مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري واليوناني يتضمن إعداد مقترحات للإطار التنظيمي لأنشطة التقاط الكربون وتخزينه أو استخدامه (CCUS)، والاستفادة من الخبرة اليونانية في تطوير الأطر التنظيمية لهذا المجال، كما تشمل المذكرة دراسة الجدوى الفنية والاستخدامات المحتملة لغاز ثاني أكسيد الكربون المُلتقط، بالإضافة إلى إعداد نماذج اقتصادية لتنفيذ المشروعات ذات الصلة، بما يدعم جهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات في قطاع البترول والغاز.