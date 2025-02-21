شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 21-2-2025 فى مصر.. تعرف على آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، بعد تراجع محدود في سعر الذهب العالمي، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 4731 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4140 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3548 جنيها.

عيار 14 يسجل 2760 جنيها.

الجنيه الذهب 33120 جنيهًا.

وهناك فارق سعري يصل حوالي 10 إلى 20 جنيها حسب وقت الشراء، وكذلك يختلف السعر من تاجر إلي آخر، وكذلك يتحرك السوق صعوداً وهبوطا في الساعة أكثر من مرة، مما يجعل الأسعار المنشورة في السياق التالي هي أسعار استرشادية يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كل الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.