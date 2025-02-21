شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع جديد لإنتاج الإطارات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

يشهد قطاع السيارات في مصر وتحديدا مجال "صناعة الإطارات" تدشين فعاليات وضع حجر أساس أول وأكبر "مصنع لإطارات السيارات والمركبات" بكل أنواعها في الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وذلك الأسبوع المقبل.

سيكون ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولى والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار وقيادات الشركتين في مصر.

يذكر أنه من المرجح لمشروع إنتاج إطارات السيارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إتمامه على 3 مراحل بتكلفة المرحلتين الأولى والثانية 750 مليون يورو، على أن تتجاوز قيمة المشروع مليار يورو عند الانتهاء منه، وعن الحصول على الرخصة والأرض فقد بدء التنفيذ في ينايرمن العام الماضي 2024 .

كما أن المرحلة الأولى من المشروع سوف تتضمن إنتاج 2.5 مليون إطار سيارات ركوب، أما المرحلة الثانية من المتوقع إنتاج فعلي يصل إلي 5 ملايين إطار سيارة ركوب ونقل خفيف، وأخيرا المرحلة الثالثة سيصل الإنتاج إلي 7.5 مليون إطار منها مليون للنقل الثقيل فقط.

ومن المتوقع أن يتم تخصيص 50% من الإنتاج للتصدير حتى يمكن سداد القرض الدولي، حيث إن التمويل ينقسم لجزء من الخارج وجزء من تحالف بنوك محلية بقيادة بنوك الأهلي ومصر والقاهرة.