شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني يسجل 63.85 جنيه للبيع اليوم الجمعة 21-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 21-2-2025، في البنوك العاملة بالسوق المصري، وسجل سعر الاسترليني فى البنك المركزي 63.67 جنيه للشراء، و 63.85 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.53 جنيه للشراء، 63.86 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.67 جنيه للشراء.

63.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.53 جنيه للشراء.



63.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

63.53 جنيه للشراء.

63.86 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

63.53 جنيه للشراء.



63.86 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

63.55 جنيه للشراء.



64 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

63.56 جنيه للشراء.



63.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.63 جنيه للشراء.

63.86 جنيه للبيع.