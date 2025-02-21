الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 21-2-2025.. بالبنك الأهلى 52.62 جنيه للشراء

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  • سعر اليورو اليوم الجمعة 21-2-2025.. بالبنك الأهلى 52.62 جنيه للشراء 1/3
  • سعر اليورو اليوم الجمعة 21-2-2025.. بالبنك الأهلى 52.62 جنيه للشراء 2/3
  • سعر اليورو اليوم الجمعة 21-2-2025.. بالبنك الأهلى 52.62 جنيه للشراء 3/3

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القاهرة - سامية سيد - بسبب العطلة الأسبوعية بالبنوك، ثبت سعر اليورو اليوم الجمعة 21-2-2025 أمام الجنيه المصري، وسجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري 52.7 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.62 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو في بنك مصر 52.62 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
 

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سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.7 جنيه للشراء.


52.85 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.62 جنيه للشراء.

52.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.62 جنيه للشراء.

52.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.62 جنيه للشراء.

52.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.62 جنيه للشراء.

52.83 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك البركة

52.61 جنيه للشراء.

52.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.62 جنيه للشراء.

52.84 جنيه للبيع

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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