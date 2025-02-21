شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الريال القطرى اليوم الجمعة 21-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21-2-2025، وبذلك يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتى:سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.86جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.94جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.94جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.93جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.82جنيه للشراء.

13.94جنيه للبيع.