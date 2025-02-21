شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة البترول يستعرض مشروعات حالية تنفذها الوزارة فى معالجة المياه والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، التقى الدكتور علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، مع مسؤولي شركة (NALCO)، المتخصصة في حلول معالجة المياه، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر (إيجيبس ٢٠٢٥).

وخلال اللقاء، تم استعراض المشروعات الحالية التي تنفذها وزارة البترول في معالجة المياه، مع التركيز على أحدث التقنيات التي تساهم في تحسين جودة المياه ورفع كفاءة معالجتها بطرق أكثر استدامة وكفاءة. كما ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك للاستفادة من خبرات شركة (NALCO) في تطوير هذه المشروعات، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة البيئية والتشغيلية داخل القطاع.

وأكد الدكتور علاء البطل خلال اللقاء على أهمية التعاون مع الشركات ذات الخبرة العالمية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى دائمًا إلى تطبيق أحدث الممارسات والتقنيات لضمان التشغيل الآمن والفعال لمرافقها، وتعزيز الاستدامة في جميع مراحل العمليات التشغيلية.

من جانبها، أعربت شركة (NALCO) عن استعدادها الكامل لدعم المشروعات المصرية، من خلال تقديم حلول مبتكرة لتحسين كفاءة معالجة المياه، وتقليل الفاقد، وتعزيز الاستدامة البيئية بما يتماشى مع أهداف قطاع البترول المصري.

يأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطبيق أحدث الممارسات العالمية في مجالات السلامة والطاقة والاستدامة، وتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة عالميًا لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحقيق التنمية المستدامة.