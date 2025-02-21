شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تتفق مع شركة صينية على استبدال مولدات الكهرباء بالطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، اجتماعًا مع شركة (China Energy) الصينية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات التحول الطاقي والطاقة المتجددة، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2025).

وخلال اللقاء، استعرض دينج يونج، نائب مدير عام الشركة، أنشطة (China Energy) في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها الشركة حاليًا في مصر، ومن بينها إنشاء محطة طاقة شمسية ضمن مشروع "الصودا آش" بمدينة العلمين.

كما ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ مشروع تجريبي في إحدى شركات قطاع البترول، بهدف استبدال مولدات الكهرباء العاملة بالديزل والغاز في مواقع الإنتاج النائية بطاقة متجددة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد الدكتور علاء البطل، خلال الاجتماع، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى نهجًا استراتيجيًا لتطوير مشروعات التحول الطاقي، من خلال التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من أحدث التقنيات في مجالات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق نمو مستدام يعتمد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استكمال المناقشات لبحث سبل تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون بين الوزارة وشركة (China Energy)، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لمصر في التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وكفاءة.