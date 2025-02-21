شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 21-2-2025 أمام الجنيه المصرى الآن والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 21-2-2025 أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث بالبنوك المصرية، نتيجة العطلة الأسبوعية، وسجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.53 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، وفى بنك مصر بلغ 50.51 جنيه للشراء و50.61 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل الدولار 50.50 جنيه، و50.60 للبيع، كما سجل الدولار في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.50 جنيه للشراء و 50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.