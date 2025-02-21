شكرا لقرائتكم خبر عن 76.64 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم في التعاملات الأسيوية المبكرة، وتتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي وسط تزايد التوقعات بطلب قوي في الولايات المتحدة بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير، كما تلقت الأسعار دعما من المخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 76.64 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا ليبلغ 72.65 دولار للبرميل، ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 3% وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت فيما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي بعدما أدت أعمال صيانة موسمية في المصافي إلى انخفاض عمليات التكرير.



