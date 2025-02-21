شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى البورصة العالمية يتراجع 0.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب العالمي تراجعاً خلال تداولات اليوم الجمعة، بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي خلال تداولات الأمس، وانخفض سعر أونصة الذهب العالمية اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2916 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2939 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2928 دولارا للأونصة.

تراجع أسعار الذهب اليوم يعد تصحيح سلبي طبيعي بعد ارتفاعه الكبير خلال الفترة الأخيرة وتسجيله يوم أمس اعلى مستوى تاريخي عند 2954 دولار للأونصة. يأتي هذا في ظل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب المخاوف من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعريفات الجمركية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع قال ترامب إنه سيعلن عن تعريفات جمركية جديدة خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك، مضيفًا الأخشاب ومنتجات الغابات إلى الخطط المعلنة سابقًا لفرض رسوم على السيارات المستوردة وأشباه الموصلات والأدوية.

