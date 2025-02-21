شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة البترول: نسعى لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص فى مجال الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، اجتماعًا مع شريف الجبلي، رئيس شركة إنارة، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2025)، وذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم مشروعات التحول الطاقي والطاقة المتجددة.

وخلال اللقاء، استعرض شريف الجبلي، إمكانات شركة إنارة في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية داخل قطاع البترول، عبر حزمة حلول تمويلية مبتكرة من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.

ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية في مصر.

وأكد الدكتور علاء البطل، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى إلى تعزيز الشراكات مع شركات القطاع الخاص والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية في مجال الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الطاقي والنمو المستدام.

واتفق الجانبان على بحث آليات تنفيذ المشروعات المقترحة والتوسع في إدخال حلول الطاقة الشمسية ضمن منظومة قطاع البترول والطاقة في مصر.