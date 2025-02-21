شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر "إيجيبس" يستضيف نهائى مسابقة تحديات تقنيات المناخ للشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

استضاف مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2025) المرحلة النهائية من مسابقة تحدي تقنيات المناخ للشركات الناشئة، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية من التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز الجهود العالمية نحو خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة، استمرارا للأهمية التي توليها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم الابتكار وتعزيز استدامة الطاقة.

وشهدت الفعالية مشاركة خمس شركات ناشئة وصلت إلى المرحلة النهائية، حيث قدم ممثلوها عروضًا تقديمية حول التقنيات المبتكرة التي يعملون على تطويرها في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية. وقد ضمت لجنة التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة والاستدامة، من بينهم الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على الصحة والسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ.

وفي ختام المسابقة، أعلنت لجنة التحكيم عن الفائزين بالمراكز الأولى، حصدت شركة (Kraftwerk BOX GmbH) المركز الأول عن تطويرها تقنية خلايا الوقود لتوفير طاقة نظيفة للمركبات والأجهزة المحمولة.

وجاءت شركة (Helical Fusion) في المركز الثاني عن مشروعها الطموح لتطوير أول مفاعل اندماج نووي مستقل بحلول عام 2034، كمصدر مستدام للطاقة. كما حصل تاكايا تاجوتشي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Helical Fusion)، على جائزة اختيار الجمهور، تقديرًا لريادته وابتكاراته في مجال الطاقة المستدامة.

وسلم الجيولوجي علاء البطل، الجوائز للفائزين، نيابة عن المهندس كربم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وتكريم أعضاء لجنة التحكيم، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه الشركات الناشئة في رسم مستقبل الطاقة النظيفة، كما أكد على التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بدعم الابتكار وتعزيز الحلول المستدامة، بما يسهم في تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة.