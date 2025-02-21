شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة 21-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الجنيه الإسترليني خلال منتصف تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرية اليوم الجمعة 21-2-2025، على تباين، مسجلا فى البنك المركزي 63.67 جنيه للشراء، و63.85 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.53 جنيه للشراء، 63.86 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.67 جنيه للشراء.

63.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.53 جنيه للشراء.

63.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

63.53 جنيه للشراء.

63.86 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

63.53 جنيه للشراء.

63.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى

63.55 جنيه للشراء.

64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك القاهرة

63.56 جنيه للشراء.

63.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.63 جنيه للشراء.

63.86 جنيه للبيع.