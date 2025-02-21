الاقتصاد

تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 21-2-2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365  تغطية لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المصرية المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الجمعة لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.


 

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:
 

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سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.86جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.94جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.94جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

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سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.93جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
 

12.82جنيه للشراء.

13.94جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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