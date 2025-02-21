شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 21-2-2025 بالبنك المركزى.. 52.7 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 21-2-2025، أمام الجنيه المصرى بالبنوك الرئيسية، بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 52.7 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.62 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 52.62 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

52.7 جنيه للشراء.



52.85 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

52.62 جنيه للشراء.

52.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

52.62 جنيه للشراء.

52.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الاسكندرية

52.62 جنيه للشراء.

52.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

52.62 جنيه للشراء.

52.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

52.61 جنيه للشراء.

52.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

52.62 جنيه للشراء.

52.84 جنيه للبيع