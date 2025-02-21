الاقتصاد

انخفاض طفيف.. سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 21-2-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 21 فبراير 2025 12:30 م

انخفض سعر الريال أمام الجنيه بقيمة قرشين خلال الأسبوع المنتهي، واستقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 21-2-2025 أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية-نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية- وسجل الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى سعر 13.42 جنيه للشراء، 13.49 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 13.46 جنيه للشراء، 13.50 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

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الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.46 جنيه للشراء.

13.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.42  جنيه للشراء.

13.49  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.41 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.44  جنيه للشراء.

13.49  جنيه للبيع.

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الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.44 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

13.48 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.46  جنيه للشراء.

13.49  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.41 جنيه للشراء.

13.50 جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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