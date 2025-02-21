الاقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 21-2-2025.. يسجل 50.49 جنيه بالبنك الأهلى

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  • استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 21-2-2025.. يسجل 50.49 جنيه بالبنك الأهلى 2/3
  • استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 21-2-2025.. يسجل 50.49 جنيه بالبنك الأهلى 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هانى الحوتى

الجمعة، 21 فبراير 2025 12:00 م

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 21-2-2025، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصري عند سعر 50.51 للشراء، 50.61 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى-cib سجل 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.49 جنيه للشراء، 50.63 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

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دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.49 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية


50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

a9afbc99e3.jpg

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة
 

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
 

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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