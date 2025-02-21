المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة أمام الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.92 روبلٍ، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 88.5103 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.60 روبلٍ، ليبلغ 92.4831 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 24 كوبيكًا، ليصل إلى 12.1252 روبلًا.

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