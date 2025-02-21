شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة متخصصة في تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور سيد إسماعيل ، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني، ُممثلي إحدى الشركات المتخصصة في أنظمة الترشيح باستخدام وسائط AFM (وسائط الفلترة المُنشَّطة ) في تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصناعي وإدارة الحمأة، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

ناقش نائب وزير الإسكان خلال اللقاء، التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في أنظمة تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، ونتائج الدراسة من قبل اللجنة العلمية للقطاع للابتكارات الجديدة والتكنولوجيات الحديثة لإدخالها في منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وما تتطلع إليه الدولة المصرية من خلال الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في مصر حتى عام 2050.

واستعرض مسئولو الشركة سابقة الأعمال الخاصة بالشركة وما يتم استخدامه من تقنيات وأساليب حديثة بمحطات تحلية مياه البحر وأنظمة معالجة الصرف الصحي والصناعي، وكذا الاهتمام بالتعاون المستقبلي بمشروعات قطاع المرافق من خلال الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واختتم نائب وزير الإسكان، اللقاء بالتأكيد على حرص وزارة الإسكان على تقديم الدعم المستمر للقطاع الخاص وتذليل العقبات لتشجيع المنتج المحلى وتوطين الصناعات المستخدمة بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي.